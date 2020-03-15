خاص - بهاء سلطان لـ "الفجر الفني": لهذا السبب تم منعي من الغناء.. واجتهد حاليا في حفظ القرآن وختمه













أكد الفنان بهاء سلطان، صعوبة تقديمه أعمالًا فنية جديدة وذلك لمنعه من الغناء.وقال "سلطان" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني": "من الصعب أن أقدم أي عمل غنائي خلال هذه الفترة، لاستمرار مشكلتي مع المنتج نصر محروس".وتابع "سلطان" حديثه قائلا: "لم أهتم بسماع الأغاني منذ فترة طويلة، أهتم فقط بسماع القرآن الكريم ولا أستمع غير للشيخ محمد رفعت، والشيخ محمد عمران، وأبذل جهدي في ختمه حفظًا.يذكر أن سلطان، قدم العديد من الأعمال الغنائية منها الواد قلبه بيوجعوا، قوم اقف، يااللي ماشي، كان زمان، ومالنا، بدعي يارب، يا ترى، انزل، تعالى، فينا نغير، اللي في عيني في عينك، على بيحصلي، انا مش معاهم، انتي الغالية يا بلادي، عيونك، وبناقص حياتك معاك.وشارك "سلطان" في غناء بعضا من تتر الأعمال الفنية منها ابن حلال، الكيف، فوق السحاب، سوق الخضار، خرم إبرة، مزاج الخير، دوران شبرا، ولد الغلابة.