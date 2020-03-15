هيثم سعيد لـ "الفجر الفني": ألبوم ٣٠ يوم كان مرهقا.. أغاني المهرجانات ناجحة ولها جمهورها.. ولهذا السبب لا أفضل برنامج "ذا فويس كيدز" (حوار)





"هما مالهم بينا ياليل" أغنية أحبها كل العشاق وجعلت صاحبها يدخل قلوب الجمهور، ومن قبلها تابع كثيرون برنامج اكتشاف المواهب "سوبر ستار"، الذي ساهم في تحقيق شهرة واسعة لبعض المواهب الغنائية منها الفنان هيثم سعيد الذي يعود للساحة الغنائية بعد غياب فترة طويلة عن الغناء بطرح ألبوم "٣٠ يوم" الذي حقق نجاحًا كبيرًا ومثل عودة قوية له





"الفجر الفني" التقى بهيثم سعيد وتحدث معه عن ألبومه الجديد، ورأيه في اللون الغنائي الجديد "المهرجان"، وموقفه من العودة للتمثيل وأعماله القادمة والكثير من التفاصيل في الحوار التالي..









كيف كانت التحضيرات لألبومك الجديد "يوم ٣٠"؟

التحضير لألبوم" يوم ٣٠"، استغرق وقتًا طويلًا وكانت مرهقًا لأنه أيضا كان من إنتاجه الخاص، الأمر الذي ألقىمسؤليات أكبر عليه َلكنها تجربة ظريفة وسمحت بمساحة أكبر في حرية الاختيار أكتر من أي اغاني قدمتها من قبل، لإني أحببت أن أقدم نوع المزيكا التي أحبها.





كيف وجدت ردود الأفعال على الألبوم الجديد؟

ردود الأفعال كانت جيدة من الجمهور وجاءت بنسبة ٧٠ في المية من توقعاتي والناس أحبت بعض الأغاني التي راهنت عليها، وذلك يعتبر رجوع شيك بالنسبة لي للغناء.





حدثتنا عن فكرة أغنية "لانج" بالرسوم المتحركة.. وكيف جاءت؟

أغنية "لانج" لا تشبه باقي الأغاني لذلك قررت أن أقدمها بشكل كرتوني، لتكون لائقه مع المزيكا الخاصة بها وتكون بشكل متنوع، وهناك أكثر من فنان قام بتقديم فيديو كليب بطريقة الرسوم المتحركة.





دعنا نرجع إلى الوراء قليلا، كيف اكتشفت موهبتك بالغناء؟

أهلي هم من اكتشفوا موهبة الغناء لدى منذ طفولتي، حيث لاحظوا إني اقوم بالغناء دائما دون نشاز، كما قاموا بتنمية ذلك، إلى حين قررت بعد ذلك أن أدخل المجال لكن الفضل يعود إلى أهلي منذ البداية.





ما الصعوبات التي واجهتك في بداية مشوارك؟

كانت في بداية مشواري صعوبات لأني حاولت قبل مشاركتي في برنامج "سوبر ستار" أن أغني ولكن المحاولات فشلت، كما واجهت أيضًا صعوبات بعد خروجي من البرنامج مع تنفيذ الموسيقي واختيار الكلام واللحن في دي كانت من ضمن الصعوبات، لكن ربنا سهلها لي بإغنية "هما مالهم بينا يا ليل" أن قدرت اختار لحن وأغنية جذبت الجمهور.





كيف ترى فعالية برامج اكتشاف المواهب وهل ترى أنها فعلا تساعدهم؟

بالطبع تساعد المواهب الشباب ولكنها لا يعتمد عليها في بناء نجم، والنجومية تأتي بعد هذه المشاركة في هذا البرامح، لأن هناك مواهب حققت نجاحًا كبيرًا داخل البرنامج ولكن بعد خروجها لم تفعل اي شيء مؤثر ولكنني أرى أن آخر ١٠ سنوات لم تكن البرامج مؤثرة.





هل من الممكن أن تنضم للجنة تحكيم برنامج ما للمواهب في المستقبل؟

بالطبع إذا عرض عليا انضم سأوافق إلا برنامج الأطفال "ذا فويس كيدز" لا أقدر على ذلك لأن الطفل ليس مهيئَا لهذه الضغوطات النفسية التي يتعرض لها في البرنامج وأنا أرى أنها تجربة من المفروض لا يخوضها الأطفال.





اتهمت الفنان رامي صبري بسرقة لحن اغنيتك "تاني"، هل تم التواصل مع رامي صبري بشأن الأغنية؟

لا لم يتم تواصل مع الفنان رامي صبري، ولكني قمت بكتابة منشور عبر السوشيال ميديا، وهو فضل عدم التعليق وانا ايضا اكتفيت بذلك، لإن اذا كان كلامي مش صحيح كان خرج رامي او الملحن بتصريح بنفي كلامي ولكن اعتمد الصمت ذلك يثبث أن تعليقي كان صح.





هل من الممكن أن تقدم أغنية خاصة بك لنادي الزمالك؟

بالطبع أحب ذلك وعرض علي بالفعل عدة أغاني للنادي، ولكني أريد ان اقدم أغنية تعيش للزمالك مش مجرد بطولة.





كيف ترى أغاني المهرجانات وهل توافق على قرار النقابة بمنعهم أم ضده؟

أغاني المهرجانات هي واقع والجمهور حبها بشكل كبير، لذلك لا نستطيع وقفها ولكن الناس غاب عنها أننا كمطربين مسجلين في النقابة بنعدي بدائرة قانون من قبل النقابة التي تنقح في الأعمال التي نقدمها حتى نوصل لنهاية العمل إلا أن مطربي المهرجانات لا يخضعون للرقابة على المصنفات.. وأنا كمطرب إذا تركت على حريتي سأقدم أغاني تحقق نجاحًا أكثر من المهرجانات.





وماذا عن تجربة التمثيل؟

قدمت مسلسلين وقمت أيضا بكتابة مسلسلين في دراما لبنان وذلك أثناء توقفي عن الغناء ولكني حاليًا أركز في المزيكا فقط وأما التمثيل حين تأتي الفرصه المناسبة.





ما أكتر ألبوم أعجبك بعام ٢٠١٩ و٢٠٢٠؟

لم يكن تحديدًا ألبومًا كاملًا، حيث أن هناك عدة أغاني أحببتها ومنها أغنية في ألبوم واما، وأخرى لرامي جمال، وثالثة للهضبة عمرو دياب، كما أحببت أغنية "يا ملطشة القلوب" لمصطفى شوقي.





من المطرب الذي تحب أن تقدم معاه ديو؟

أحب أن قدم ديو مع الفنانة روبي، لأنه سيكون بنفس شكل أغاني ٢٠٠٦.





ماذا تحضر لجمهورك خلال الفترة المقبلة؟

سأقدم الفترة المقبلة أغنية سينجل مصورة فيديو كليب، وهي ستكون مختلفة عن مزيكا الألبوم ومن الممكن أن نطرحها قبل موسم رمضان، إذا استطعنا أو في عيد الفطر,



