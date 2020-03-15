'الصحفيين الأفارقة' يختار جمال عبدالرحيم عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد

قرر مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الأفارقة، برئاسة الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري، اختيار الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين عضوا بمجلس إدارة الاتحاد.





وقال "عبدالرحيم" إن نقابة الصحفيين المصريين هي التي أنشأت اتحاد الصحفيين الأفارقة في ٢٣ نوفمبر عام 1974، بهدف إيجاد الحلول لمشاكل الصحافة في القارة الأفريقية، وتعميق فهم القضايا الأفريقية وتأكيد حرية العمل الصحفي.





وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الكاتب الصحفي الراحل عبدالمنعم الصاوي شغل منصب رئيس الاتحاد منذ تأسيسه، وحتى وفاتة عام 1984، ثم تولي رئاسة الاتحاد الكاتب الصحفي الراحل صلاح جلال حتى وفاته في إبريل عام 1991، ويشغل الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري رئاسة الاتحاد منذ عام 1991 وحتى الآن، ويضم الاتحاد في عضويتة النقابات والاتحادات الصحفية في 53 دولة أفريقية.



