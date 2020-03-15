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هل ينضم إمام عاشور للمنتخب الأولمبي؟ شوقي غريب يُجيب

الأحد 15/مارس/2020 - 02:05 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن موقف لاعب نادي الزمالك إمام عاشور من الإنضمام للفراعنة خلال الفترة القادمة والذى يستعد فيها المنتخب للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ان إمام عاشور، مهاجم نادي الزمالك لن يتواجد في صفوف المنتخب الأولمبي طوال فترة إيقافه.

وأكد شوقي غريب في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لن يتم ضم أي لاعب سيقوم بعدم الالتزام وكيف سأقوم بضم لاعب تم إيقافه من قبل لجنة الانضباط".

وتابع: "الموضوع ليس بشأن إمام عاشور فقط ولكن اي لاعب سيقوم بالخروج عن النص سيتم استبعاده من حساباتي".

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري قد أصدرت عقوبات على لاعبين من الاهلي والزمالك بعد الأحداث التى جرت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات خلال لقاء السوبر المصري بين الفريقين فبراير الماضي، وكان من بينها إيقاف إمام عاشور حتى نهاية الموسم.
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