غادة عبد الرازق وفيفي عبده ترتديان الكمامات على متن الطائرة (فيديو)

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".وظهرت "عبد الرازق" في هذا الفيديو وهي بداخل الطائرة برفقة ''فيفي عبده" ويرتديان الكمامات، فيما مازحت الأخيرة جمهورها قائلة: ''كورونا خمسة مكرونة".وعلقت "عبد الرازق" على الفيديو قائلة: "أنضف قلب في الدنيا وجميلة وجدعة، وبليون راجل وأخف دم.. حبيبتي فيفي عبده بحبك".وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "أنا بحبكم انتم الاتنين عسلات وجمال ودمكم خفيف وتستاهلوا خير الدنيا كله ربنا يوفقكم دايما يارب".