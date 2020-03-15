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شوقي غريب : إسبانيا وفرنسا طلبوا مواجهة المنتخب الأوليمبي إستعدادًا لطوكيو

الأحد 15/مارس/2020 - 02:03 ص
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المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
محمد جمال
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كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن المنتخبات التى طلبت مواجهة الفراعنة وديًا خلال الفترة الماضية من أجل الإستعداد للمشاركة في الأولمبياد المقرر إقامتها العام الجاري فى طوكيو.

 
وقال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن كلا من منتخبات إسبانيا وفرنسا وألمانيا طلبوا مواجهة المنتخب الأوليمبي وديا قبل أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد شوقي غريب في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الثلاث منتخبات طلبوا مواجهة مصر في يونيو المقبل".
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