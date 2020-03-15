"العيون كلها بصاصة".. فنانين تعرضوا لأزمات صحية بعد الزواج









حمو بيكا

تفاجأ اليوم الجميع بخير تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا، لوعكة صحية شديدة تسببت في نقلة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وجاء ذلك بعد إعلانه عن خطوبته بيومين فقط.



يأتي ذلك بعدما، تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو لحفل خطوبة المغني حمو بيكا، وسط حضور الأهل والأصدقاء.



كان بيكا أعلن خطوبته يوم الخميس الماضي، عندما قام بنشر صوره ليده هو وخطيبته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".



وعلق عليها قائلًا: "محدش هيقول مبروك أحلى زوزو فالدنيا".



هنا الزاهد

أصيبت الفنانة هنا الزاهد، بأزمة مرضية شديدة أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي.



ونشر فهمى، صورة لهنا، وهي على السرير داخل المستشفي عبر "إنستجرام" قائلا: "عامة أنا مليش فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زى دى وبقالي شوية بهزر مع صحابى الزملكاوية عالماتش".



وأضاف: "بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتي رحنا تالت مرة عشان تعبت تاني جدًا، بجد فيه ناس مركزة اوى اوى اوى معانا لدرجة إن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أى حد من الزملاء عن الجائزة اللى واخدها لا بيسألوه عننا وعن الفرح وعن تدخلى فى شغل هنا، والغريب إن فيه بعض الزملاء خاضوا فى حياتنا الشخصية".



وتابع: "بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنا لنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة.. أما بجد اللى مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة.. احنا فى شهر العسل وبايتين اهو فى المستشفى".





غادة رحب

وكشفت الفنانة غادة رجب، عن إصابتها بتعب شديد في بصرها بعد زواجها مباشرة من الشاعر عبد الله حسن.



وقالت غادة رجب، إنها كادت أن تفقد بصرها فى أول أيام شهر العسل، بعد أن سقطت أرضا وسط المياه فى دورة المياه، وأضافت: "أنا عينى كانت هتروح لولا لطف ربنا وصوت بصوت عالي.













"العيون كلها بصاصة"، جملة انطبقت على بعض الفنانين في الفترة الماضية التي تعرضوا لبعضالأزمات الصعبة في فترة أفراحهم.فسر بعض الفنانين ما حدث معهم من أزمات او إصابات أو أمراض بسبب الحسد والعين، خاصة أنها تزامنت مع الزواج ونشر بعض الصور.ويرصد "الفجر الفني" عددًا من الفنانين الذين تعرضوا للحسد بعض إعلان عن الزواج.