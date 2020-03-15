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بعد كورونا .. هل أغليت بطولات لكرة القدم من قبل ؟

الأحد 15/مارس/2020 - 01:50 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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تشهد كرة القدم حالياً، حالة من الجمود، بعد أن تمكن فيروس كورونا من التوغل داخل العديد من البلدان على مستوى العالم، مما فرض إيقاف الكثير من البطولات حتى إشعار آخر.


وبدأت قيود كورونا بإقامة بعض المباريات بدون جماهير، ثم تأجيل بالبعض الآخر، إلى أن وصل الأمر لتعليق البطولات بالكامل.


وتخشى الأندية وجماهير كرة القدم من حدوث سيناريوهات كارثية، قد تذهب لإلغاء بطولات هذا الموسم، والتي ستسبب خسائر فنية ومادية فادحة.



بطولات توقفت بسبب كورونا

شهت كرة القدم على مدار تاريخها، إلغاء بعض البطولات لأسباب أخرى على المستويين المحلي والدولي، يرصد لكم "الفجر الرياضي" بعضاً منها من خلال هذا التقرير.



الدوري الإنجليزي – 1939


على عكس الحرب العالمية الأولى التي امتدت بين عامي 1914 إلى 1918 والتي لعبت بينهما كرة القدم بشكل طبيعي، إلا أن الدوري الإنجليزي موسم 1939/1940 تم إلغاؤه بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية، وتكرر الأمر ذاته في إيطاليا.




الدوري المصري – 2012


تم تجميد بطولة الدوري المصري الممتاز في فبراير عام 2012، بعد الحادث المؤسف الذي شهده ستاد بورسعيد بعد مباراة كرة القدم بين الأهلي والمصري، والذي راح ضحيته 74 شهيد من جماهير الأهلي.



الدوري المصري – 2013


تم إلغاء الدوري المصري للعام الثاني على التوالي، بعد قيام ثورة 30 يونيو عام 2013، والتي تم خلالها عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، وما تبع ذلك من إضطرابات في البلاد.



الدوري السيراليوني – 2014


حالة مشابهة لفيروس كورونا، وهي تفشي فيروس إيبولا في دول غرب أفريقيا، وتقرر إلغاء الدوري السيراليوني موسم 2013/2014، ولم يستأنف النشاط في تلك البلد إلا بعد إنقضاء أربعة أعوام ونصف.



الدوري التايلاندي – 2016

تم توقيف الدوري التايلاندي عام 2016 بعد وفاة ملك البلاد "بوميبول أدولياديج" وإعلان حالة من الحداد في البلاد لنحو 30 يوماً.


وتم إعلان نادي موانج ثونج بطلاً، على الرغم من إستمرر المنافسة بينه وبين مطارده بانجوك يونايتد.



الدوري النيجيري – 2018



تم إلغاء الدوري النيجيري عام 2018 بعد أزمات سياسية داخل الحكومة النيجيرية.
وكان متبقي 14 مباراة في البطولة، والتي لم يتم تنصيب بطلاً لها، وتم إلغاء الهبوط وقتذاك.




الدوري التشيلي – 2019


تم إلغاء الدوري التشيلي في العام الماضي بعد حدوث فوضي في البلاد مصحوبة بإعمال عنف.


وأوقفت السلطات البطولة في أكثر من مناسبة، قبل أن تضطر الحكومية التشيلية لإلغاء البطولة، والتي كان يتصدرها فريق يونيفيرسيداد كاتوليكا.
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