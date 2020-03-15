بعد كورونا .. هل أغليت بطولات لكرة القدم من قبل ؟









تشهد كرة القدم حالياً، حالة من الجمود، بعد أن تمكن فيروس كورونا من التوغل داخل العديد من البلدان على مستوى العالم، مما فرض إيقاف الكثير من البطولات حتى إشعار آخر.





وبدأت قيود كورونا بإقامة بعض المباريات بدون جماهير، ثم تأجيل بالبعض الآخر، إلى أن وصل الأمر لتعليق البطولات بالكامل.





وتخشى الأندية وجماهير كرة القدم من حدوث سيناريوهات كارثية، قد تذهب لإلغاء بطولات هذا الموسم، والتي ستسبب خسائر فنية ومادية فادحة.







بطولات توقفت بسبب كورونا



شهت كرة القدم على مدار تاريخها، إلغاء بعض البطولات لأسباب أخرى على المستويين المحلي والدولي، يرصد لكم "الفجر الرياضي" بعضاً منها من خلال هذا التقرير.







الدوري الإنجليزي – 1939





على عكس الحرب العالمية الأولى التي امتدت بين عامي 1914 إلى 1918 والتي لعبت بينهما كرة القدم بشكل طبيعي، إلا أن الدوري الإنجليزي موسم 1939/1940 تم إلغاؤه بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية، وتكرر الأمر ذاته في إيطاليا.









الدوري المصري – 2012





تم تجميد بطولة الدوري المصري الممتاز في فبراير عام 2012، بعد الحادث المؤسف الذي شهده ستاد بورسعيد بعد مباراة كرة القدم بين الأهلي والمصري، والذي راح ضحيته 74 شهيد من جماهير الأهلي.







الدوري المصري – 2013





تم إلغاء الدوري المصري للعام الثاني على التوالي، بعد قيام ثورة 30 يونيو عام 2013، والتي تم خلالها عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، وما تبع ذلك من إضطرابات في البلاد.