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رقم مُرعب بالدوري الإيطالي.. قائمة الرياضيين المُصابين بفيروس "كورونا" حول العالم

الأحد 15/مارس/2020 - 01:40 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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استمر فيروس كورونا المستجد COVID – 19 في انتشاره بشكل سريع في جميع أنحاء العالم، وشهدت الساعات الماضية ارتفاع كبير في عدد المصابين بين الرياضيين ونجوم كرة القدم العالمية بالفيروس القاتل.


واتخذت عدة دول في مختلف أنحاء العالم قرارات عاجلة بتعليق أنشطتها الرياضية بعد إنتشار فيروس كورونا، أبرزها إنجلترا، فرنسا، إسبانيا،إيطاليا، ألمانيا، مصر، السعودية، المغرب، كما تأجلت منافسات عدد من البطولات الكروية الكبري بينها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وتصفيات أمم إفريقيا 2021.


ويرصد "الفجر الرياضي" في هذا التقرير قائمة الرياضيين ونجوم كرة القدم المصابين بفيروس كورونا، دون التطرق للمسئولين الرياضيين والإداريين بالأندية المختلفة والمصابين بالفيروس ايضًا:-


إيطاليا

يُعد الدوري الإيطالي من أكثر الدوريات العالمية التي شهدت إصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية للأندية الإيطالية وجاءت كالتالي:


 دانييلي روجاني (يوفنتوس)
 مانولو جابياديني (سامبدوريا)
 عمر كولي (سامبدوريا)
 ألبين إكدال (سامبدوريا)
 أنطونيو لا جومينا (سامبدوريا)
 مارتن تورسبي (سامبدوريا)
 فابيو ديبولي (سامبدوريا)
 بارتوش بيريشينسكي (سامبدوريا)
 باتريك كوتروني (فيورنتينا)
 جيرمان بيزيلا (فيورنتينا)
 دوسان فلاهوفيتش (فيورنتينا)
 ستيفانو دانييلي (المعالج الطبيعي لفيورنتينا)
 أليساندرو فافالي (ريجيانا)
 لاعب نادي بيانيسي (لم يُعلن إسمه)


إنجلترا

شهد الدوري الإنجليزي حتي الآن إصابتين مؤكدتين فقط بفيروس كورونا، بينما تم الإعلان عن خضوع عدد من اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية للعزل الصحي بعد الاشتباه في إصابتهم بالفيروس:


 ميكيل آرتيتا (مدرب أرسنال)
 هودسون أودوي (لاعب تشيلسي)
 ثلاثي ليستر سيتي (لم يُعلن اسمائهم) - مشتبه في إصابتهم بالفيروس
 آرتور بوروك (حارس مرمي بورنموث) - مشتبه في إصابته بالفيروس
 رباعي الجهاز الفني لبورنموث (لم يُعلن أسمائهم) – مشتبه في إصابتهم بالفيروس
 لاعب إيفرتون (لم يُعلن إسمه) - مشتبه في إصابته بالفيروس


ألمانيا

أعلنت ألمانيا عن إصابة 3 لاعبين لكرة القدم بفيروس كورونا حتي الآن هم:


 لوكا كيليان (بادربورن)
 تيمو هوبرز (هانوفر)
 جانيس هورن (هانوفر)


إسبانيا

 اثنين من أعضاء الجهاز الفني لـ (ديبورتيفو ألافيس)
 تري ثومبكينس (لاعب كرة السلة لريال مدريد)


فرنسا
ظهرت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي كرة القدم بفرنسا، بالإضافة لإصابة لاعبًا لكرة السلة هم:


 ثنائي نادي تروا الفرنسي (لم يُعلن هويتهما)
 رودي جوبير (لاعب فريق يوتا جاز لكرة السلة)


إيران:

 إلهام شيخي (لاعبة كرة الصالات) – توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا


الدنمارك

 توماس كالينبرج (نجم منتخب الدنمارك السابق)

كرة السلة
تعرض 3 من نجوم كرة السلة العالمية للإصابة بفيروس كورونا، وتم وضعهم بالعزل الصحي والمتابعة الطبية هم:

 رودي جوبير (لاعب فريق يوتا جاز)
 دونوفان ميتشل (لاعب فريق يوتا جاز)
 تري ثومبكينس (لاعب كرة السلة لريال مدريد)

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