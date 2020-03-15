بشرى سارة لأهالي منطقة "الزرايب" في حلوان (فيديو)

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منطقة الزرايب بـ15 مايو في حلوان، والتي تعد من المناطق الأكثر تضررًا بالطقس السيء، تم وضع خطة من قبل الحكومة لتطويرها.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "cbc" مع الإعلامي عمرو خليل، أمس السبت، أن هناك تنسيق بين الوزارة، والإسكان والتنمية المحلية والبيئة، بشأن أهالي المنطقة، وتم مناقشة عملية التطوير أو طرح أكثر من مكان لنقلهم وجارٍ اتخاذ قرار مع رئيس الوزراء لبحث أفضل البدائل.



وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن "المجتمع يسوده الحزن لفقد عدد من المواطنين منهم، وأصبحوا الأن متفاهمين ولديهم مرونة، في الانتقال لأماكن تشغيل قريبة لمحل السكن، وسننقل أهالى منطقة الزرايب في أقرب وقت ممكن ووزير الإسكان أكد جاهزية بعض الأماكن لنقلهم.. والحكومة تستهدف حل الموضوع نهائيًا في اسرع وقت، حيث يوجد 60% منهم في مناطق خطر، وبحاجة للنقل فورًا".



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن "المنطقة تقع بالقرب من مخرات السيول ولهذا السبب تتجمع المياه بالمنطقة"، مشيرة إلى أن الحكومة تبحث مع أفضل البدائل لنقلهم في أقرب وقت ممكن".



وتقدمت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قداس الجنازة لضحايا منطقة عزبة الزرايب والذي أقيم في منطقة مارمرقس بمدينة 15 مايو.





وكان في استقبال وزيرة التضامن الاجتماعي، الأنبا بسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، والقمص مخيائيل جرجس، وكيل عام المطرانية، والقس إثناسيوس رزق، والأنبا شنودة بمنطقة زرايب مايو، وعدد من كبار القساوسة وبحضور من القيادات الشعبية والتنفيذية.



وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي العزاء لأسر الضحايا وتمنت لهم الصبر والرحمة للمتوفين واكدت لهم وقوف الدولة إلى جوارهم وتوفير كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قد قامت بزيارة لمنطقة الزرايب ظهر الجمعة وتفقدت الخسائر التى لحقت بالمنطقة.





وعقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، جلسة مع الأهالى بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدراسة كافة السيناريوهات الخاصة بتعويض المتضررين ونقل سكان المنطقة جديده أو بقاءهم وتطوير المنطقة حسب المواصفات البيئية والهندسية التي تضمن منع حدوث أي أضرار بالمنطقة.



