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عامر حسين يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة القادمة

الأحد 15/مارس/2020 - 01:38 ص
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عامر حسين
عامر حسين
محمد جمال
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يدرس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق الترشح فى الإنتخابات المقبلة للجبلاية.


وقال عامر حسين عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "هناك عدد من الأندية طالبت بترشحي في الانتخابات المقبلة وسأدرس الأمر بشكل جيد قبل اتخاذ تلك الخطوة".


ورد عامر حسين،على اتهامه بالمجاملات خلال تواجده بالمنصب في الموسم الماضي.


وأكد عامر حسين عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم أجامل النادي الأهلي، فهو كان يستعد لمواجهة الرجاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا وكان من الواجب تأجيل مبارياته".


وأضاف: "بعد أن انتهى الأهلي من البطولة الأفريقية، الزمالك وبيراميدز رفضوا مواجهته الا بعد الانتهاء من المؤجلات وهو ما تسبب في لعب الفريق الأحمر بصفقاته الجديدة".


وقال حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، إن تأجيل المباريات خلال توليه منصب رئيس لجنة المسابقات جاء بسبب قرارت أمنية.


وأكد عامر حسين عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم أتحدث ولم أدافع عن الانتقادات التي وجهت لي خلال فترة تولي المنصب ".



وأتم: "نرى الآن أن المباريات يتم تأجيلها ويتم الإعلان أن التأجيل لأسباب أمنية، وهو نفس ما كان يحدث خلال تولي المنصب".
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