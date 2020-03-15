الداخلية يستغل التوقف لتجهيز لاعبيه قبل عودة مباريات القسم الثاني





يواصل لاعبو فريق الداخلية التدريبات الجماعية اليوم الأحد للفريق استعداداً لمواجهة منتخب السويس، ضمن منافسات الجولة الـ20 بدوري القسم الثاني للمجموعة الثانية.



وخاض فريق الداخلية مباراة ودية أمام منتخب الأفارقة، يوم الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بفوز الأول برباعية نظيفة.



وكان فريق الداخلية قد استأنف تدريباته الخميس الماضي، ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة هشام زكريا، راحة سلبية 24 ساعة عقب فوز الفريق على نظيره كوكاكولا في المباراة التي جمعتهما على استاد الشرطة، يوم الإثنين الماضي، بثنائية نظيفة، بالجولة الـ17 بالدوري.



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط