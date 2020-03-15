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الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)

الأحد 15/مارس/2020 - 07:51 ص
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أثناء تطهير القطارات
أثناء تطهير القطارات
إسلام أمين
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قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية والوقائية.

وأكد "آمنة"، أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير القطارات بمحطة السكك الحديدية بدمنهور، وذلك بالاستعانة بفرق متخصصة في أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار العدوى والحفاظ على سلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبنى المحافظة والمباني الملحقة والتابعة للمراكز والمدن، ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

وأكد على تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة، والاستمرار في توزيعها على الجهات التابعة والمدارس والجامعات، والاستمرار في فتح غرف العمليات وإبلاغ الوزارة فورًا بأي اشتباه في حالات مصابين جديدة أو أي إجراءات يتم اتخاذها للوقاية، وتطهير المساجد الأهلية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة وتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، التنسيق مع مسؤولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدوري يوميًا للكنائس والأديرة، المرور المستمر على المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية، إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين.

وشدد على ضرورة التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، مشيرًا إلى انه قد تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أي مستجدات وفقًا للخطة الموضوعة في هذا الشأن.

وأهاب محافظ البحيرة بإتباع كافة الإرشادات الصحية والنظافة الشخصية، للوقاية من الإصابة بالمرض مع التوجه لأقرب مستشفى في حال الاشتباه بأي أعراض.
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
الانتهاء من تطهير محطة القطار بدمنهور لمواجهة "كورونا" (صور)
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الكلمات المفتاحية

لمرور صلاه الجمعه انتشار العدوي

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