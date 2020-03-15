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وصف الزملاء بـ'الذباب الإلكتروني'.. 'الصحفيين' تتوعد رئيس جامعة الوادي الجديد

الأحد 15/مارس/2020 - 01:24 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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استنكر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، الهجوم الذي يتعرض له الزملاء الصحفيون في الوادي الجديد، من بعض أساتذة جامعة الوادي الجديد، بعد قيامهم بنشر أخبار حول تعرض عدد من طالبات المدينة الجامعية لاختناق بسبب حريق محدود.

وأكد المجلس في بيان له، كامل تضامنه مع الزملاء الصحفيين، ورفضه التام للتجاوزات غير المقبولة، والتي وصفت الزملاء بالوادي الجديد"بالذباب الإلكتروني"، ووصف عملهم بالاسترزاق.

وقرر المجلس تقديم مذكرة رسمية لوزير التعليم العالي، ضد رئيس جامعة الوادي الجديد، واحتفظ لنفسه في نفس الوقت باتخاذ إجراءات قانونية ونقابية أخرى، دفاعًا عن الزملاء ومصالحهم وكرامتهم.
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