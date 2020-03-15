وصف الزملاء بـ'الذباب الإلكتروني'.. 'الصحفيين' تتوعد رئيس جامعة الوادي الجديد

استنكر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، الهجوم الذي يتعرض له الزملاء الصحفيون في الوادي الجديد، من بعض أساتذة جامعة الوادي الجديد، بعد قيامهم بنشر أخبار حول تعرض عدد من طالبات المدينة الجامعية لاختناق بسبب حريق محدود.





وأكد المجلس في بيان له، كامل تضامنه مع الزملاء الصحفيين، ورفضه التام للتجاوزات غير المقبولة، والتي وصفت الزملاء بالوادي الجديد"بالذباب الإلكتروني"، ووصف عملهم بالاسترزاق.



