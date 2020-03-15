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بسبب كورونا.. 'الصحفيين' تعلن تأجيل جمعيتها العمومية

الأحد 15/مارس/2020 - 01:22 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، تأجيل الجمعية العمومية العادية للنقابة، والتي كان مقررًا لها الجمعة المقبلة، لمدة أسبوعين؛ وذلك كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، لتنعقد يوم الجمعة ٣ إبريل المقبل.

وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، المؤسسات الصحفية كافة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في مواجهة مخاوف انتشار فيروس كورونا؛ وذلك حفاظًت تلى صحة الزملاء والزميلات، مؤكدة أنها الأهم على الإطلاق في هذه الفترة الحساسة.

وأوصى المجلس، بمراعاة وضع الزميلات الصحفيات، واتخاذ إجراءات مثل العمل من المنازل "إليكترونيًا"، بما يساهم في تقليل الكثافة في صالات التحرير، وبما يسمح للزميلات في نفس الوقت برعاية أبنائهن، لاسيما بعد أن اتخذت الحكومة قراراً بتأجيل الدراسة، بما سيضاعف من أعباء الزميلات في رعاية الأبناء.

وأكد المجلس في بيان له، أن اتخاذ كل إجراءات التعقيم والنظافة داخل المؤسسات، بات مطلبًا مهما، حتى تعبر مصر هذه الفترة الصعبة.
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