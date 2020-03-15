تعرف على تفاصيل برنامج هنا الزاهد الجديد على شاشة "CBC"









تخوض الفنانة هنا الزاهد، تجربة مذيعة لأول مرة في برنامجها الجديد "هزر فزر" الذي سيُعرض على قنانة "Cbc".ويشارك في برنامج "هزر فزر" العديد من النجوم وسينقسمون إلى فريقين ويصير بينهم هذه الألعاب وهي "تمثيل الأشياء"، لعبة "الحروف" وهي إخفاء العين بنظارة معتمة والمسك بحرف لتكوين الكلمة الصحيحة التي ستجيب على سؤال المذيع ، لعبة "البوسترات المحرفة" وهي التعديل على بوسترات الأفلام وعلى المتسابق معرفة هذا العمل مع عدم كتابة اسم العمل.يوجد أيضًا لعبتي تمثيل الأغاني في 50 ثانية، لعبة الموسيقى التصويرية، وهي يقوم أحد الفريقين بغناء موسيقة لفيلم وعدم قول كلمات، ويجب معرفة الفيلم خلال دقيقتين.عُرض برومو البرنامج على شاشة قناة "Cbc"، والبرنامج ترفيهي إجتماعي، ويعد التجربة الأولى لهنا في عالم الإذاعة.يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" هو آخر عمل لهنا الزاهد، وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك فيه كل من هنا الزاهد، وأحمد فهمي، محمد عبد الرحمن، محمد محمود، ياسر الطوبجي