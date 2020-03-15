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عاجل.. خبر سار من وزارة الصحة بشأن مصابي "كورونا" المحتجزين

الأحد 15/مارس/2020 - 01:21 ص
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المتعافين من كورونا
المتعافين من كورونا
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 4 حالات من مستشفي العزل، بعد ظهور التحاليل السلبية لحالاتهم، معربة عن تهنئتها لهم بالتعافي من هذا المرض.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية السبت، عن تحول نتائج تحاليل حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا إلى سلبية من 32 إلى 33 حالة، كما وصل عدد المتعافين منهم إلي21 حالة حتى اليوم، وذلك بعد ثبوت سلبية تحليل الـ"pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 17 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وتم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن الحالات من ضمنهم 3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، و14 مصريًا منهم حالتين عائدين من الخارج واحدة من السعودية والأخرى من الإمارات، والباقين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأوضحت أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 110 حالات من ضمنهم 21 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط (حالة السيدة المصرية التي توفيت يوم الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذي توفي يوم 8 مارس).

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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الكلمات المفتاحية

مصر فيروس كورونا حالات ايجابية أخبار

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