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لتجنب الإصابة بـ"كورونا".. نصيحة وزيرة الصحة للمصريين (فيديو)

الأحد 15/مارس/2020 - 03:07 ص
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هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
مروة عبدالعزيز
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين جاء كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، الذي يعرض عبر فضائية "سي بي سي"، أن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصر لا تزال من الدول المنخفضة في معدلات الإصابة بالفيروس، مطالبة بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن 80% من المصابين بالمرض لم يظهر عليهم المرض، قائلة: "خلي بالكم من كبار السن والصغار وهووا البيوت دايما".

وأضافت: "يجب أن يتخذ المصريون الموضوع بشكل جاد وهو أمر بسيط ويمكن تفاديه".

وطالبت المصريين بغسل اليدين وعدم التواجد في أماكن مغلقة والابتعاد عن التجمعات، لافتة إلى أن المواطن مسئول عن حماية نفسه مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة ستعالج المصابين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والإعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وأثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس "كورونا المستجد"، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.

وقال رئيس الوزراء: "كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء".
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