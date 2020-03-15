أول تعليق من محمود علاء بعد تجديد تعاقده مع الزمالك



وأوضح علاء في تصريحات عبر قناة الزمالك أنه لم يتردد لحظة في تجديد التعاقد ولديه طموحات كبيرةمع الإدارة خلال الفترة المقبلة.

وواصل "اللعب للزمالك يتطلب أن تكون لك شخصية قيادية داخل الملعب وتركيز كامل".

وأضاف "سنقاتل للفوز بدوري أبطال افريقيا خلال الموسم الجاري والحفاظ على مسيرة البطولات والنتائج المميزة التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وجدد الزمالك تعاقده مع علاء حتى ٢٠٢٥ بعد الجلسة التي جمعته مع إدارة النادي اليوم.

أكد محمود علاء مدافع فريق الزمالك أنه لم يتردد في تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.