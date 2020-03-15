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عاجل.. تفاصيل عقد محمود علاء الجديد مع الزمالك

الأحد 15/مارس/2020 - 12:56 ص
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محمود علاء
محمود علاء
هاني عصام
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تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل عقد محمود علاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة.  


وأكد مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك أن عقد محمود علاء سيستمر مع الفريق لمدة ٥ مواسم مقبلة.


 وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع علاء اليوم وتم الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد.  


وتابع "أشرف بن شرقي مستمر ولن يرحل، وسألت فرجاني ساسي هتمشي امتى رد عليا مش همشي غير لما تقولي امشي".  


وأوضح أن التدعيم على مستوى الصفقات الجديدة سيكون بلاعبين كبار ويمتلكوا شخصيات قوية.

 وشدد على أن الإدارة متمسكة بكل العناصر الأساسية في الوقت الحالي.
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