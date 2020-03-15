مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 15 - 3 - 2020، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.



ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري "الجولة الـ22"



وفاق سطيف ضد شبيبة القبائل، تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثالثة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 1.



النادي القسنطيني ضد إتحاد بسكرة، تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثالثة مساءًا بتوقيت الإمارات.



شبيبة الساورة ضد شباب أهلي بوعريج، تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثالثة مساءًا بتوقيت الإمارات.