"التعليم": الدولة أصدرت تعليمات بإغلاق السناتر لمنع تفشي كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: إن الدولة في إطار حرصها على منع انتشار فيروس كورونا، أصدرت تعليمات أصدرت لوزير الداخلية، بإغلاق السناتر، ومراكز الدروس الخصوصية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أن ذهاب الطلاب للسناتر ومراكز الدروس بعد تعطيل العمل في المدارس، يعني أن الهدف المرجو من تعطيل العمل في الدراسة، لم يتحقق على وجه الإطلاق.





ولفت إلى أن الوزارة، لن تعاقب الطلاب على فترة غيابهم خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، معقبًا: "أكيد ده مش وقت حساب على الغياب من المدرسة".





وفي سياق آخر، كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا: إن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.





وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.





ونوه بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.





وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.





وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.





ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.





وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.



