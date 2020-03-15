كوكاكولا يواصل تدريباته استعدادًا لإستئناف مباريات القسم الثاني





قرر الجهاز الفني لفريق كوكاكولا بقيادة ممدوح عبدالحي، مواصلة التدريبات الجماعية اليوم الأحد للفريق استعداداً لمواجهة الزرقا، ضمن منافسات الجولة الـ20 بدوري القسم الثاني للمجموعة الثانية.



واستأنف فريق كوكاكولا تدريباته أمس السبت، بعدما منح عبدالحي لاعبيه راحة عقب هزيمة الفريق أمام الداخلية في المباراة التي جمعتهما على استاد الشرطة، بثنائية نظيفة، بالجولة الـ17 بالدوري.



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط