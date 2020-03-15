Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورونا يهدد رئيس ريال مدريد

الأحد 15/مارس/2020 - 12:37 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلامينجو البرازيلي أعلن عن إصابة ماوريسيو دي ماتوس نائب رئيس النادي بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد خضوعه لاختبارات الكشف عن الفيروس.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن دي ماتوس أمضى أول أسبوعين من شهر مارس في إسبانيا واجتمع مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وحضر مباراة كلاسيكو الأرض.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي ماتيوس اجتمع بعدة أشخاص من ريال مدريد وبرشلونة مثل إريك أبيدال السكرتير الفني في برشلونة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كلًا من ريال مدريد وبرشلونة أعلنا تعليق النشاط الرياضي والاكتفاء بتدريب اللاعبين في منازلهم خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت تقارير صحفية عالمية مؤخرًا أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.

وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول المغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن أهم الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.

وأكدت التقارير الصحفية أنه في أمريكا الجنوبية مازالت بطولات كرة القدم مستمرة في البرازيل والأرجنتين وبلدان أخرى ونفس الأمر بالنسبة إلى المكسيك.

ونوهت التقارير الصحفية أنه مازالت كرة القدم مستمرة في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والسودان والإمارات وقطر وعُمان والبحرين وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في معظم الدول الأفريقية.
Advertisements

أخبار تهمك

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعليق الرئاسة على إعطاء الموظفين إجازة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: حقيقة ضم رمضان صبحي.. قرار ناري بسبب كورونا ومفاجأة من فاروق جعفر

منذ ساعة و نصف

أخبار برشلونة اليوم السبت 14 مارس: فضيحة جنسية كبرى تهز البيت الكتالوني.. تعليق كثير من ميسي.. برشلونة يحسم مصير الأخطبوط

منذ ساعتين

خاص.. فايلر يرفض التجديد لنجم الأهلي ومحاولات لإقناعه

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ حوالي 6 ساعات

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الوزراء يُعلن.. في هذا التوقيت تعود الحياة لطبيعتها في مصر (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:30 م

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

10:47 م

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

07:48 م

خاص.. فايلر يرفض التجديد لنجم الأهلي ومحاولات لإقناعه

11:33 م

أخبار برشلونة اليوم السبت 14 مارس: فضيحة جنسية كبرى تهز البيت الكتالوني.. تعليق كثير من ميسي.. برشلونة يحسم مصير الأخطبوط

10:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status