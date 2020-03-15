بسبب "كورونا".. إيبارشية المنصورة توقف الأنشطة الكنسية لمدة 20 يومًا

قررت إيبارشية المنصورة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا داود، وقف جميع الأنشطة الكنسية في جميع كنائسها، وذلك لمدة 20 يومًا، ما عدا صلوات القداسات.





وشددت المطرانية في بيان لها، اليوم الأحد، على جميع الأقباط في المنصورة إحضار لفافات وأكواب ماء مُخصصه لهم لاستخدامها أثناء التناول في القداسات.





وطالبت الجميع برفع الصلوات الحارة والتضُرع إلى الله حتى أن يرفع هذا المرض عن مصر وشعبها والعالم بأثره، مضيفًة: "الرب قادر أن يحفظ الجميع".





قرر الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، تأجيل لقاء المٌنسقين الإعلاميين بالإيبارشية، المٌقرر انعقاده اليوم الأحد.





وقال مكاريوس في بيان له، السبت، إن قرار التأجيل جاء طبقًا لتوجيهات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بتعليق كافة الخدمات والأنشطة الكنسية علي مستوي الكرازة المرقسية.





وكانت الكنيسة قد أعلنت، أمس، تضامنها مع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعــــــــات لمدة أسبوعان، للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19.





وقررت الكنيسة تعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات...إلخ)، تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية، من الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام وبالأخص أيام المناسبات والإجازات.





وحرصت الكنيسة القبطية قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلي أدواته الخاصة (لفافة وزجاجة مياه وغطاء الرأس للسيدات)،مع مراعاة تقليل التصافح بالأيدي بقدر الإمكان وسنظل نصلي لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة واثقين في وعده الأمين "ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر آمين".