جورج قرداحي: إيقاف "إم بي سي" برنامجي طعنة كبيرة.. وتعرضت للظلم





برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر قنوات CBC،





وأشار إلى أنه يفتخر بتقديمه برنامج "من سيربح المليون"، مشيرًا إلى أن الشوارع كانت تخلو من المارة وقت عرضع لمتابعة البرنامج، وقال "لا أقول أن لي الفضل لي، لكن كان في حب بيبي وبين MBC".





وأوضح أنه قرار إيقافه، كان بمثابة الطعنة الكبيرة التي تعرض لها، موضحا أنه تعرض لظلم كبير.



وأكد "قرداحي" أنه تجاوز هذا الموقف الذي أحزنه، وتأثر فترة به، موضحًا أن الأنسان يتطلع للأفضل، وقال" الدنيا واسعة".





وانهت الإعلامية مني الشاذلي الحوار بمقولة "صاحب الموقف ان لم يكن عنده استعداد لدفع الثمن فهو بلا موقف ولست نادما".









أكد الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، عن شعوره بالظلم بعد قرار مجموعة قنوات MBC، بإيقاف برنامجه بسبب مواقفه السياسية المغايرة لنهج القناة، وذلك بعد أكثر من 15 عاما مع MBC.وأضاف خلالإنه استلم إذاعة MBC FM في ظروف قاسمة ومر بها إلى بر الأمان، حيث أسسها وساعد في تطويرها حتى أصبحت من الإذاعات الناجحة وأصبحت تأمن دخل إعلاني كبير لها.