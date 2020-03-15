نظام التوريد عندنا قوي.. عمرو أديب يحذر الشعب من هذا الأمر

قال الإعلامي عمرو أديب: إن المواطنين في الدول الخارجية قاموا بشراء السلع الغذائية بطريقة مبالغ فيها، معقبا: "المواطن المصري مش محتاج يعمل كده.. إحنا دولة نظام التوريد فيها قوي".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر لديها منتجاتها من خضار، وفواكه، ولحوم، مضيفا: "بلاش الهلع ده.. هتعملوا إيه بالحاجات، دول بيجروا على ورق التواليت وإحنا فاهمين ليه، إحنا مش كده".





وأضاف، أن هناك فاتورة اقتصادية لانتشارة الأوبئة في كل دول العالم، موجها رسالة إلى بعض الصيدليات في مصر وهم قلة، قائلا: "بلاش استغلال الناس في شراء الكحول والمنظفات".