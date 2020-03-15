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بسبب الأمطار.. النيابة تصرح بدفن ضحيتي عقار العمرانية المنهار

الأحد 15/مارس/2020 - 02:20 ص
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العقار المنهار
العقار المنهار
إيريني صفوت
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صرحت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن ضحيتي انهيار عقار بالعمرانية، مكونًا من ٥ طوابق، إثر سقوط جزء منه مساء أمس، بسبب شده هطول الأمطار.

وكشفت التحقيقات، في واقعة سقوط عقار مكون من ٥ طوابق بمنطقة العمرانية، عن وفاة الحالة الثانية، بعد إصابته ببتر بإحدى قدميه وكسور وكدمات متفرقة في جسده، بعد محاوله أهالي المنطقة لنقل الحالتين المصابين إلى المستشفى.

كان أحد العقارات بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، قد انهار السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار المصاحبة بالرياح الشديدة.

وبينت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، للعقار الذي انهار بمنطقة العمرانية، أنه أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر ببتر بإحدى قدميه وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وتعود البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بانهيار أحد العقارات بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ البري، وصحبتهم قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والمعاينة تبين أن العقار المنهار، مكون من 5 طوابق، وانهار الطابق الخامس على قاطني الطابق الرابع، بسبب تجمعات مياه الأمطار، أعلى سطح العقار، مما أسفر عن إصابتهم، وجاري نقلهم إلى أقرب مستشفى، ونتج عن انهيار الطابق حدوث شروخ وتصدعات بالعقار.

وأخلت الأجهزة الأمنية بالجيزة العقار المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

كانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين في قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السيئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السيئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.
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الكلمات المفتاحية

عقار العمرانية حوادث الجيزة تجمعات مياه الأمطار النيابة الطقس السي

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