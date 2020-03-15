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"السياحة والآثار": لم نسجل أي ضرر للمباني إثر الطقس السيء

الأحد 15/مارس/2020 - 08:45 ص
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الطقس السيء
الطقس السيء
كـسـاب أحـمـد
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قال جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن القطاع استعد للتعامل مع سقوط الأمطار منذ أسبوع، من خلال إنشاء العديد من "المزاريب" فوق أسطح الآثار، وتم إعداد 4 غرف عمليات على مستوى الجمهورية، وتم الاتصال مع كافة الأجهزة الأمنية في أثناء سوط الأمطار. 

وتابع "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن المنشآت الإسلامية مبنية بحوائط عريضة، وأسقف الخاصة بها نسبة ميل، ما يسمح بسقوط الأمطار على الأرض، ولكن كانت هناك مشكلة في عدم استيعاب الصرف لمياه الأمطار، من خلال التعاون مع التنمية المحلية تم شفط هذه المياه. 

ولفت إلى أن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، يضم 1035 أثرا، ولم يسجل أي خطورة لأي مبنى بسبب سقوط الأمطار، سوى تجمع بعض المياه، وتم شفط هذه المياه قبل فجر اليوم. 

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.
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سياحة وآثار الطقس السيء الطقس السياحة والآثار الآثار أزمة الطقس

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