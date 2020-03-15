ما حجم خسائر الأندية بسبب كورونا محلياً وعالمياً ؟









تمكن فيروس "covid-19" من إصابة كرة القدم المحلية والأوروبية بالشلل التام، بعد أن تقرر تعليق السواد الأعظم من الدوريات الأوبية، بالإضافة لبعض الدوريات العربية.







وكان الدوري المصري هو آخر البطولات المنضمة لضحايا كورونا، حيت امتد الأمر لتوقف بعض الدوريات العربية كالدوري السعودي والدوري المغربي.





وتم توقيف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا وهي الدوري الإنجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي والإسباني، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.







خسائر بالجملة





وتسبب إيقاف كرة القدم في تكبد الأندية والإتحادات لخسائر مادية فادحة، تتعلق بحقوق البث التليفزيوني وحقوق الرعاية وتذاكر حضور المباريات بنوعيها اليومي والموسمي.







وتعد الأندية الصغيرة هي الضحية الكبرى للتجميد، والتي تعتمد بشكل أساسي في دخلها على حقوق البث وتذاكر حقوق المباريات.









الدوري الإنجليزي الأكثر تضرراً





من الطبيعي أن يكون الدوري الإنجليزي هو الأكثر تضرراً من التجميد بسبب كورونا، وذلك نظراً لعائدات بثه الضخمة وعقود رعايته ورعاية أنديته التي تتفوق على نظيرتها في أوروبا.





وكانت صحيفة ميرور البريطانية قد تنبأت في تقرير سابق إلى أن خسائر الأندية من توقف الدوري الإنجليزي خلال إسبوعين فقط ستتجاوز 150 مليون جنيه إسترليني، وتمتد الخسارة لمبلغ 750 مليون جنيه إسترليني في حال إلغاء الموسم بالكامل.







700 مليون يورو خسائر في الليجا





الدوري الإسباني ليس بأفضل حالاً من الدوري الإنجليزي لوجود ريال مدريد وبرشلونة صاحبي العائدات الضخمة.



ورصدت شبكة "كادينا كوبي" في تقرير سابق لها، أن الخسائر ستبلغ 700 مليون يورو إذا تم إلغاء الموسم.









الدوري الإيطالي .. يوفنتوس الأكثر تضرراً





في الدوري الإيطالي، من المتوقع أن يتعرض يوفنتوس لخسارة تصل لـ110 مليون يورو نتيجة تجميد نشاط الفريق.





كما أشارت عدة تقارير إيطالية، أن الأندية تخسر 28 مليون يورو خلال كل جولة تم تجميدها.







خسائر فادحة في الدوري الألماني



في ألمانيا، تحدثت تقارير صحفية عن خسائر الأندية من إلغاء الموسم في البوندزليجا.





وقدر أحد المسئولين في فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، أن المباراة الملغاة الواحدة تكلف طرفي المباراة خسارة قد تصل لمبلغ 2 مليون يورو.









الأزمة متواصلة محلياً





وأعلن الإتحاد المصري واللجنة الأوليمبية ومجلس الوزراء، تعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة ثلاث أسابيع، أعقبه توقف النشاط الرياضي بين الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك.