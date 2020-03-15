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الزمالك يكشف موقفه من الصفقات الجديدة

الأحد 15/مارس/2020 - 12:15 ص
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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تحدث أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك عن موقفهم من الصفقات الجديدة خلال الموسم المقبل لتدعيم الصفوف.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا وملاقاة فريق الرجاء المغربي.

وأكد أمير في تصريحات عبر قناة الزمالك أن الفريق في وسط الموسم ولازال مرتبط بمباريات صعبة وهامة على كافة المستويات،مشيرا إلى عدم التفاوض مع أي لاعب جديد

وشدد على أن الإدارة ترفض رحيل أيا من العناصر الأساسية بشكل نهائي والتمسك باستمرارهم لأهميتهم داخل الفريق وحصد مزيد من البطولات.

وأوضح أن بعض اللاعبين يكون طموحهم في بعض الأحيان الرحيل والإغراءات المالية من الخارج وهو ما يجعل الإدارة في بعض الأحيان تقوم بتدوير مثلما يفعل المدير الفني مع اللاعبين.
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