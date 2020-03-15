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بعد تعليق الدراسة.. إغلاق ٢١ مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية

الأحد 15/مارس/2020 - 12:04 ص
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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أغلقت محافظة الغربية 21 سنتر للدروس الخصوصية، واقعة بحي أول طنطا وذلك بالتنسيق مع مباحث قسم أول، فى إطار الإجراءات الرادعة التى اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار على الطلاب من حيث التجمعات.

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على رؤساء مجالس المراكز والمدن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزارة بغلق كافه مراكز الدروس الخصوصية.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
بعد تعليق الدراسة.. إغلاق ٢١ مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية
بعد تعليق الدراسة.. إغلاق ٢١ مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية
بعد تعليق الدراسة.. إغلاق ٢١ مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية
بعد تعليق الدراسة.. إغلاق ٢١ مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية
بعد تعليق الدراسة.. إغلاق ٢١ مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية
بعد تعليق الدراسة.. إغلاق ٢١ مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية
بعد تعليق الدراسة.. إغلاق ٢١ مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية
بعد تعليق الدراسة.. إغلاق ٢١ مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية
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مصر كرونا تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا اخبار

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