مرتضى منصور يغلق أبواب نادي الزمالك أمام الأعضاء لمدة أسبوع

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه قرر غلق النادي لمدة أسبوع قابلة للمد بعد القرار الرئاسي بشأن تعليق الدراسة لمواجهة أزمة كورونا.





وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن نادي الزمالك مغلق بالمفتاح تماما لمدة أسبوع حفاظا على الأسر"، مشيرا إلى أن التجمعات في النوادي أخطر من الجامعات وسيتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وتابع رئيس نادي الزمالك: "العالم كله يواجه فيروس كورونا ولا مجال للسخرية والاستهزاء، والسلام بالقبلات والأحضان عادة سيئة لابد من إيقافها".





وانتقد ما ردده البعض أن الدولة تخفي العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا قائلًا: "الناس بتعاير ليه.. إذا كان الفيروس أصاب الصين أكبر اقتصاد في العالم وأصاب أمريكا أكبر قوة عسكرية.. نخبي ليه!"





وأشار إلى أن الدولة نجحت في احتواء موجة الطقس السيئ التي مرت بالبلاد خلال الفترة الأيام الماضية، مضيفا: "مصر نجحت في ماتش الطقس كويس، والحكومة كانت مجهزة نفسها كويس، وعدينا رغم أنه الأسوأ في تاريخ مصر".





وأشاد رئيس نادي الزمالك بقرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين؛ لأن الحفاظ على صحة الأولاد أهم من كل شيء.





هذا، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.





في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.





وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.





ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.





وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.





وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.