Advertisements
Advertisements
Advertisements

مرتضى منصور يغلق أبواب نادي الزمالك أمام الأعضاء لمدة أسبوع

الأحد 15/مارس/2020 - 04:02 ص
Advertisements
مرتضى منصور
مرتضى منصور
داليا الحسين
Advertisements
قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه قرر غلق النادي لمدة أسبوع قابلة للمد بعد القرار الرئاسي بشأن تعليق الدراسة لمواجهة أزمة كورونا.

وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن نادي الزمالك مغلق بالمفتاح تماما لمدة أسبوع حفاظا على الأسر"، مشيرا إلى أن التجمعات في النوادي أخطر من الجامعات وسيتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع رئيس نادي الزمالك: "العالم كله يواجه فيروس كورونا ولا مجال للسخرية والاستهزاء، والسلام بالقبلات والأحضان عادة سيئة لابد من إيقافها".

وانتقد ما ردده البعض أن الدولة تخفي العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا قائلًا: "الناس بتعاير ليه.. إذا كان الفيروس أصاب الصين أكبر اقتصاد في العالم وأصاب أمريكا أكبر قوة عسكرية.. نخبي ليه!"

وأشار إلى أن الدولة نجحت في احتواء موجة الطقس السيئ التي مرت بالبلاد خلال الفترة الأيام الماضية، مضيفا: "مصر نجحت في ماتش الطقس كويس، والحكومة كانت مجهزة نفسها كويس، وعدينا رغم أنه الأسوأ في تاريخ مصر".

وأشاد رئيس نادي الزمالك بقرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين؛ لأن الحفاظ على صحة الأولاد أهم من كل شيء.

هذا، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا مستجدات كورونا تعليق الدراسه تداعيا المصابين بفيروس الكورونا الطقس السي أسوا

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خبر سار من وزارة الصحة بشأن مصابي "كورونا" المحتجزين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ حوالي 10 ساعات

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ حوالي 9 ساعات

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ يوم

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعليق الرئاسة على إعطاء الموظفين إجازة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. فايلر يرفض التجديد لنجم الأهلي ومحاولات لإقناعه

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: أوروبا باتت بؤرة تفشي وباء كورونا

أحمد موسى عن تعطيل الدراسة: الشعب هو المسؤول (فيديو)

هل سيتم تأجيل الدراسة مرة أخرى؟.. "الوزراء" يجيب (فيديو)

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

الحبس 5 سنوات.. عقوبة مروجي الأخبار الكاذبة عن كورونا (فيديو)

وزير الشباب والرياضة يوضح أسباب توقف الدوري أسبوعين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:19 ص

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

11:30 م

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

07:48 م

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

10:47 م

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

08:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status