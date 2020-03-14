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مرتضى يجتمع مع محمود علاء لتمديد التعاقد
السبت 14/مارس/2020 - 11:54 م
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هاني عصام
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يجتمع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الساعات الجارية بمكتبه مع محمود علاء مدافع الفريق لحسم ملف تجديد التعاقد.
ويسعى مسئولو الزمالك لتمديد عقد اللاعب ورفع القيمة المالية تماشيا مع المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية.
وأكد الإعلامي خالد الغندور عبر قناة الزمالك أن الجلسة منعقدة حاليا بمكتب مرتضى متصور وتواجد كل من أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة بجانب أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة.
وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بعد قرار تعليق النشاط الرياضي.
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