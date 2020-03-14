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فوكس سينما بالسعودية تٌعلن عن غلق صالاتها

السبت 14/مارس/2020 - 11:53 م
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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أعلنت فوكس سينما بالمملكة العربية السعودية، عن إغلاق صالاتها التزامًا بقرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بشأن دور السينما.

ونشرت فوكس سينما، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن إغلاق صالاتها في المملكة العربية السعودية، بعد قرار إغلاق دور السينما بشكل مؤقت.

وكتبت في تدوينة قصيرة: "التزامًا بقرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع القاضي بإغلاق دور السينما في المملكة العربية السعودية، سيتم إغلاق صالات فوكس سينما ابتداءًا من يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020 بشكل مؤقت كإجراء احترازي، مع امنياتنا بدوام الصحة والعافية للجميع".

ومن الجدير بالذكر أن قرار إغلاق دور السينما في المملكة العربية السعودية، جاء كإجراء احتزاري تفاديًا لتجمعات المواطنين بشأن الوقاية من فيروس كورونا المنتشر في العالم.

وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.

كما اتخذت المملكة العربية السعودية قرار بتعليق الدراسة وايقاف الحفلات في القصور والمناسبات وطالب المغردون على تويتر بإغلاق المولات التجارية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، ومن جانبها نشرت وزارة الصحة تعليمات تحذر فيها من التجمعات وان لا يزيد عدد الأشخاص أكثر من 50 شخص وعدم المصافحة والتقبيل بين الآخرين.

كما بدأت بدأت تطبيق قرار إيقاف تقديم «الشيشة» داخل المطاعم والكافيهات، وذلك من خلال الفرق الميدانية في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
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الكلمات المفتاحية

صالات السينما تعليق الدراسه اليو السيطرة على كورونا

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