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مصائب قوم عند قوم فوائد.. أبرز المستفيدين من تعليق الدوري المصري

السبت 14/مارس/2020 - 11:51 م
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، عن تعليق مباريات الدوري المصري الممتاز وباقي المنافسات، لمدة 15 يوماً، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


جاء قرار تعليق بطولة الدوري المصري، في صالح العديد من الفرق لاستعادة ترتيب أوراقهم، وعودة المصابين للمشاركة في المباريات وإراحة البعض الأخر.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، أبرز الفرق المستفادة من تعليق بطولة الدوري المصري الممتاز.


عودة رمضان صبحي

استفاد النادي الأهلي من تعليق بطولة الدوري المصري الممتاز، في تجهيز نجم المنتخب الوطني رمضان صبحي، والذي يغيب عن الأهلي من ديسمبر الماضي، بعد إصابته في تمزق في العضلة الخلفية.


وستكون فترة الإيقاف فرصة كبيرة لعودة رمضان صبحي وتجهيزه لمباربات الفريق في الفترة المقبلة، أبرزها مباراة الوداد في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


إراحة لاعبي الزمالك

كما استفاد فريق الزمالك أيضا في تعليق بطولة الدوري المصري الممتاز، لإراحة لاعبي الفريق بعد المباريات القوية التي لعبها أبناء ميت عقبة في شهر فبراير الماضي.


وتوج النادي الأبيض بلقبي السوبر المصري والأفريقي، على حساب الأهلي والترجي، كما استطاع التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد تفوقه على الترجي بنتيجة 3\2 مجموع لقائي الذهاب والعودة.


وستكون فترة الإيقاف فرصة للزمالك لإراحة بعض اللاعبين واستعادة المصابين وهم عبد الله جمعه ومحمد عبد الغني، كما سيتم تجهيز مصطفى فتحي وكاسونجو كابونجو للمشاركة في المباريات المقبلة.


طنطا يحاول تجهيز المصابين

يحاول نادي طنطا لاستغلال فترة الإيقاف من أجل تجهيز المصابين وهم أحمد سعيد "أوكا"، وحامد حمدان، وكريم أسامة، من أجل محاولة النهوض من القاع، حيث لم يحقق أبناء السيد البدوي الإنتصار سوى مبارتين فقط منذ بداية الموسم.


المصري يرغب في ترتيب أوراقه مره أخرى

يأمل فريق المصري البورسعيدي في استعادة وترتيب أوراقه مرة أخرى، بعد الخروج من الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، من فريق نهضة بركان المغربي.


ويحاول المصري استغلال فترة التوقف حتى يتم تجهيز بعض اللاعبين وإراحه البعض الأخر، واستعادة خدمات أحمد مسعود حارس المرمى بعد إصابته بكسر في أحد الأصابع.


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