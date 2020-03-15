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بعد تعليق الدراسة.. وزير التعليم: "سلمنا المسؤولية لأولياء الأمور"

الأحد 15/مارس/2020 - 12:25 ص
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وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة لديها خطة للتعامل مع فيروس كورونا، وقرار تعليق الدراسة في المدارس قرارا دولة وليس وزير، لان هذا القرار له انعكاسات كثيرة.

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن فيروس كورونا ينتشر في التجمعات سواء كانت مدرسة أو ملاعب أو سينما، معقبًا: "إحنا قررنا وقف العملية الدراسة في المدرسة، وإحنا كده سلمنا مسؤولية الحفاظ على الطلاب لأولياء الأمور". 

وأشار وزير التربية والتعيلم، إلى أن هناك ضرورة لتوقف الطلاب عن الذهاب إلى "السناتر" التعليمية أو الملاعب، خاصة أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة شديدة من خلال المخالطة فقط. 

يذكر أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

كما وجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

وكشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.
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