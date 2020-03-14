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ارتفاع عدد الإصابات في الجزائر بفيروس كورونا إلى 39 حالة

السبت 14/مارس/2020 - 11:42 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في ولاية قالمة الجزائرية لترتفع عدد الإصابات إلى 39 حالة.

ويذكر أن تم تسجيل 10 إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس في الجزائر ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37 حالة.

وكانت شركة الطيران الجزائرية أعلنت، الجمعة، إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسبانيا، بداية من الإثنين تزامنا مع تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا في البلاد مصدرها فرنسا وإيطاليا.

وفي أفغانستان، سجلت وزارة الصحة 3 حالات إصابة، واحدة في إقليم كابيسا وسط البلاد، وأخرى في إقليم بلخ شمال البلاد، وثالثة في إقليم سامانجان شمال البلاد أيضا.

وتلك أول حالات مسجلة في إقليمي كابيسا وبلخ، والحالة الثالثة في إقليم سامانجان.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في أفغانستان وصلت إلى 10 حالات، وأجرت الوزارة اختبارات لـ181 حالة مشتبها بها، وتبين إصابة 10 بالفيروس وخلو 171 من الفيروس.


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