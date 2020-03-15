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"الوزراء": ليس لدينا مصلحة لإخفاء المعلومات عن المواطنين بخصوص "كورونا"

الأحد 15/مارس/2020 - 04:18 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدولة منذ بدا الإعلان عن فيروس كورونا وهي تتعامل بشفافية تامة، وعلى المواطنين أن يأخذوا معلوماتهم من البيانات الصحية التي تصدر بتنسيق تام مع منظمة الصحة العالمية. 

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن مجلس الوزراء ليس لديه أي مصلحة لإخفاء المعلومات عن المواطنين بخصوص فيروس كورونا، خاصة أن هذا الفيروس ليس حكرًا على مصر. 

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن كورونا انتشر من السياح إلى بعض المواطنين في الأقصر، وتعاملت الدولة مع هذا الأمر بحرفية شديدة، مشيرًا إلى أن قيام بعض الدول باتخاذ قرارا بمنع السفر لمصر، نتج من الشائعات التي تصدر على مواقع الواصل الاجتماعي. 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.

وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وأوضح للدبلوماسيين في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".
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الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا مستجدات كورونا تداعيا الخسائر الإقتصادية

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