الأرصاد: تقلبات جوية على معظم المناطق بالمملكة.. اعتبارًا من الثلاثاء القادم





كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، عن وجود تقلبات جوية متوقعة على معظم مناطق المملكة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.





ووقالت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "المؤشرات الأولية تُشير إلى حالة تقلبات جوية أخرى اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم؛ حيث مُتوقَّعٌ أن تتأثر معظم مناطق المملكة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار، مع فرصة لهطول الأمطار على بعض المناطق"، موضحة أنه سيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقًا.





ولفتت في تقريرها عن طقس يوم غد الأحد، إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات 5 مناطق.





وقالت عبر موقعها الرسمي: "يُتوقع -بمشيئة الله- تكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات (جازان، وعسير، والباحة)، وعلى أجزاء من منطقة الرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية".



