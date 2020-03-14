هل يشارك محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو؟ شوقي غريب يُجيب

يسعي شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي على الاستعداد بشكل قوي من أجل المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أن ملف اللاعب محمد صلاح من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو بشهر يوليو القادم تحت إشراف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الموقتة لإتحاد الكرة المصري .

وأضاف غريب في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" ، أنني لم أتخذ القرار النهائي بإختيار اللاعبين الكُبار في القائمة النهائية للمنتخب للمشاركة في الأولمبياد مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستُحدد من هم الثلاثي النهائي الذي سيكون لهم دور مع المنتخب.