رئيس حي باب الشعرية يواجه "كورونا" بغلق المقاهي و7 سناتر تعليمية

قاد اللواء ماهر هاشم رئيس حي باب الشعرية، حملة لغلق كافة المراكز التعليمية بالحي، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.



وقال "هاشم" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة جاءت سريعة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة، بغلق جميع السناتر التعليمية، وأماكن التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ونقل العدوى بين الطلاب.



وأوضح "رئيس حي باب الشعرية" أن الحملة أسفرت عن غلق 7 مراكز تعليمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.





وتابع "هاشم" جاري استكمال غلق جميع السيبرات الخاصة بالانترنت وألعاب الكمبيوتر، بالإضافة إلى المقاهي، والقضاء على الأماكن التي تحظى بتجمعات كثيفة.



ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والجهات الأمنية، لغلق كافة المراكز التعليمية (السناتر) خلال فترة تعليق الدراسة حرصًا على الصحة العامة.



كما وجه محافظ القاهرة مديرية التربية والتعليم باستغلال فترة تعليق الدراسة فى تعقيم جميع المنشآت التعليمية للوقاية من فيروس كورونا.





وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن إجمالي الإصابات ١٠٩ وهو رقم مازال محدود مقارنة بالعالم كله، وكان لابد من التحرك بعد المرحلة الثانية من المرض وسبق وألغينا التجمعات الكبيرة، وغلق المدرسة التي ظهر فيها مصاب من اختلاطه بحالة مصابة.



وتابع في موتمر صحفي له منذ قليل أن ٢٥٪؜ من الشعب المصري بمدارس وجامعات لذا جاء قرار الغلق كإجراء وقائي واحترازي لمدة أسبوعين ولمنع وحد الاختلاط، موضحا أن وزارة الداخلية لها توجيه بغلق كل مراكز الأنشطة التعليمية بالتالي غلق اي مكان مرتبط بالنشاط التعليمي لان هدفنا الحد من الاختلاط.



وأوضح أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة بوقف الأنشطة للرياضية للتي يتجمع بها أطفال من سباحة وغيره لنقي أطفالنا من لانتشار السريع لهذا المرض.



وتابع سبق وأعلن خطة تشمل ٣ مراحل الإجراءات الاحترازية والثانية التعامل مع الحالات، والثالثة التي نتمنى من الله ألا نصل لها.



وقال إن نقطة التحول في مرض كورونا هي المركب الوبائي بالأقصر، وظل موجود بمكان أو اثنين على الأكثر، وبالمتابعة خلال الـ١٠ ايام الماضية بدأت الإصابات تزيد، مؤكدا أنها لاتزال محدودة مع ما نسمعه بالعالم.