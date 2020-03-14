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بعد تعليق الدراسة.. 'الوطنية للإعلام' تكلف بتكثيف برامجها التعليمية لجميع المراحل

السبت 14/مارس/2020 - 11:31 م
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أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، القطاعات المعنية بالهيئة، باتخاذ كافة إجراءاتها واستعداداتها لتقديم الخدمات التعليمية بمحتوى تعليمي متميز؛ لتفعيل دور القنوات التعليمية في تلك الفترة، وتكثيف برامجها التعليمية لكافة المراحل التعليمية الثلاث: الابتدائي، والإعدادي، والثانوي، والتعليم الأزهري، والفني؛ وذلك دعمًا لأبنائنا الطلاب.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك جاء في إطار دورها الوطني، ومساندة للدولة المصرية في إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وأضافت الهيئة أن البرامج يقدمها نخبة من المعلمين المتميزين، وتقديم شرح واف للمواد الدراسية لتكون بمثابة المدرسه على الهواء مباشرة، مؤكدة أن القنوات سوف تبدأ مع الإذاعات التعليمية المتخصصة، والقنوات الإقليمية من الغد، في تقديم خدماتها التعليمية عبر برامجها المختلفة.

وتمنت الهيئة، التوفيق للطلاب، داعية الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، وذلك اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
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