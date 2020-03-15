وزير التعليم يعلن موعد امتحان الشهادتين الإعدادية والثانوية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تعطيل الدراسة لن يؤثر على مواعيد الامتحانات، موضحا أن مواعيد امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية والثانوية في مواعيدها وسيتم تعقيم اللجان.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "سوف نسعى لاحتواء المحتوى التعليمي المقدم للطلاب والامتحانات في مواعيدها".





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم وقف الدراسة في المدارس التي اشتبه بظهور فيروس كورونا بها وتم إجراء عزل للجميع، لافتًا إلى أن الحالات التي ظهرت نتيجة الاختلاط مع الأجانب في المركب السياحي بالأقصر.





يذكر أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.





كما وجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.





في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.





وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.





ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.





وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.





وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.





ونوه وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تنسق مع الأجهزة الأمنية لإغلاق "سناتر" الدروس الخصوصية.