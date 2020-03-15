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بفستان أبيض قصير.. كاميليا ورد تشعل السوشيال ميديا (صورة)

الأحد 15/مارس/2020 - 01:13 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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أطلت النجمة الجزائرية كاميليا ورد، بإطلالة جديدة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، خطفت من خلالها الأنظار.

وارتدت كاميليا فستان قصير باللون الأبيض كشف عن جمالها وأناقتها ورشاقتها، كما حصدت الإطلالة تفاعلًا بين عدد كبير من محبيها الذين أعربوا عن إعجابهم بأناقتها.

جدير بالذكر أن كاميليا ورد،  طرحت كليب "مايوفون" من إنتاجها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت من خلالها نسب مشاهدة كبيرة، وإعجاب جماهيري كبير، وكانت الأغنية بمثابة رسالة لكل شخص غير وفي وغير صادق في وعده للآخرين.



بفستان أبيض قصير.. كاميليا ورد تشعل السوشيال ميديا (صورة)
بفستان أبيض قصير.. كاميليا ورد تشعل السوشيال ميديا (صورة)
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