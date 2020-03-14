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مجلس الوزراء يُعلن.. في هذا التوقيت تعود الحياة لطبيعتها في مصر (فيديو)

السبت 14/مارس/2020 - 11:34 م
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بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت قرارًا هامًا بتعطيل الدراسة في المدارس، وعلى الأهالي أن يمتنعوا عن الاختلاط والالتزام بالمنازل لمنع انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن بعض الدولة قامت بعزل المواطنين في المنازل، نتيجة عدم التزامهم بعدم الخلاط في التجمعات.

وتابع "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن السلع متوفرة بشكل كبيرة في السوبر ماركت ومنافذ التموين، وكل مواطن عليه أن يأخذ احتياجاته فقط، وبإذن الله سيعود المواطنين لحياتهم الطبيعية خلال أسبوعين من الآن.

ولفت إلى أن وزارة الصحة الدكتورة هالة زايد، حريصة على اعداد مؤتمر بشكل مستمر لتوعية المواطنين بخطورة كورونا، واطلاعهم على آخر التطورات في التعامل مع هذا الفيروس.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.

وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وأوضح للدبلوماسيين في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".


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