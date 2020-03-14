خاص.. فايلر يرفض التجديد لنجم الأهلي ومحاولات لإقناعه

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر من تجديد تعاقد النادي مع لاعب الوسط وقائد الفريق حسام عاشور.

وقال المصدر إن فايلر يرفض تجديد الأهلي لعقد حسام عاشور الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف المصدر بأن فايلر ليس مرحبًا بتحديد عقد عاشور ويرى بأن الفريق ليس في حاجة إلى خدماته في ظل وجود أكثر من لاعب بمركزه.

وتابع المصدر بأن المدرب السويسري يرى بأن عاشور لن يكون له دور في تشكيل الفريق وبالتالي لا يرغب في تجديد النادي لتعاقده معه.

وأشار المصدر إلى أن هناك محاولات قوية من جانب مسئولو الأهلي بإقناع فايلر بالموافقة على تجديد عقد حسام عاشور تكليلًا لمشواره الكبير مع النادي.