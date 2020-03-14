قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

أصدرت نيڤين القباج وزير التضامن الإجتماعي، قرارًا بتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات في كافة محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين، وذلك تزامنًا مع القرار الذي أصدره السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.



ويعد هذا القرار إجراء احترازيًا تقوم به الوزارة ضمن الاجراءات التي تقوم بها الدولة لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة أطفالنا، علي أن تقوم إدارات الأسرة والطفل بالوزارة بالتاكد من تطبيق هذا القرار.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.



صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.



