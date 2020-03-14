بإفتتاح مطعم وملعب جولف .. نجم ريال مدريد يواصل تخطيطه لما بعد الإعتزال

يواصل النجم الويلزي وجناح فريق ريال مدريد الإسباني جاريث بيل تحضيره لفترة ما بعد إعتزاله كرة القدم.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن جاريث بيل سيقوم بإفتتاح مطعم جديد، سيكون في مدينة كارديف عاصمة مقاطعة ويلز.





وسيكون هذا المطعم هو الثاني لصاحب الـ30 عاماً، وأضافت آس أنه سيطلق عليه اسم PAR 59.





وأضافت الصحيفة، أن هذا المطعم سيضم ملعباً صغيراً لرياضة الجولف، والتي يعشقها جاريث بيل.





وقال بيل: "أحب التركيز دوماً على تلك الأماكن التي تجمع الناس معاً، ولا أفضل أماكن شرب الكحول، أنا لاعب كرة قدم حالياً وهذا هو ما أركز عليه حالياً، لكنني أفضل الأماكن التي تجمع الناس، وبخاصة من يحبون لعب الجولف".





ويسير جاريث بيل على خطى زميله السابق كريستيانو رونالدو نجم فرق يوفنتوس، والذي يفضل إنشاء مطاعم خاصة به.





جدير بالذكر أن جاريث بيل يهوى رياضة الجولف، حيث يقضي معظم أوقات أجازته في تلك الرياضة.





ولا يعيش بيل أوقاتاً سعيدة مع ريال مدريد، ودائماً ما يرتبط اسمه بمغادرة النادي الملكي عند فتح سوق الإنتقالات.