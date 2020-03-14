Advertisements
Advertisements
Advertisements

بإفتتاح مطعم وملعب جولف .. نجم ريال مدريد يواصل تخطيطه لما بعد الإعتزال

السبت 14/مارس/2020 - 11:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
Advertisements

يواصل النجم الويلزي وجناح فريق ريال مدريد الإسباني جاريث بيل تحضيره لفترة ما بعد إعتزاله كرة القدم.


وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن جاريث بيل سيقوم بإفتتاح مطعم جديد، سيكون في مدينة كارديف عاصمة مقاطعة ويلز.


وسيكون هذا المطعم هو الثاني لصاحب الـ30 عاماً، وأضافت آس أنه سيطلق عليه اسم PAR 59.


وأضافت الصحيفة، أن هذا المطعم سيضم ملعباً صغيراً لرياضة الجولف، والتي يعشقها جاريث بيل.


وقال بيل: "أحب التركيز دوماً على تلك الأماكن التي تجمع الناس معاً، ولا أفضل أماكن شرب الكحول، أنا لاعب كرة قدم حالياً وهذا هو ما أركز عليه حالياً، لكنني أفضل الأماكن التي تجمع الناس، وبخاصة من يحبون لعب الجولف".


ويسير جاريث بيل على خطى زميله السابق كريستيانو رونالدو نجم فرق يوفنتوس، والذي يفضل إنشاء مطاعم خاصة به.


جدير بالذكر أن جاريث بيل يهوى رياضة الجولف، حيث يقضي معظم أوقات أجازته في تلك الرياضة.


ولا يعيش بيل أوقاتاً سعيدة مع ريال مدريد، ودائماً ما يرتبط اسمه بمغادرة النادي الملكي عند فتح سوق الإنتقالات.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق الرئاسة على إعطاء الموظفين إجازة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ ثلث ساعة

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

منذ ساعة

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نجم برشلونة في أزمة بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

أخبار برشلونة اليوم السبت 14 مارس: فضيحة جنسية كبرى تهز البيت الكتالوني.. تعليق كثير من ميسي.. برشلونة يحسم مصير الأخطبوط

منذ ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية سوبر بين الأهلي وإنبي

منذ أقل من ساعتين

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ حوالي 5 ساعات

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:30 م

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

10:47 م

أخبار برشلونة اليوم السبت 14 مارس: فضيحة جنسية كبرى تهز البيت الكتالوني.. تعليق كثير من ميسي.. برشلونة يحسم مصير الأخطبوط

10:52 م

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

07:48 م

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

09:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status