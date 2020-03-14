جامعة القاهرة تعلن الطوارئ بالمستشفيات.. وتتخذ تحركات عاجلة

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، العمل بنصف القوة بين موظفي الجامعة بالتناوب، وذلك خلال فترة الأسبوعين المعلقة فيهم الدراسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تخفيف أعداد المتواجدين بالجامعة وتقليل مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه يستثنى من هذا القرار الموظفين بإدارات: الخدمات الالكترونية، والشؤون الهندسية، والمالية والاستحقاقات، والأمن الإداري والحماية المدنية، وكل من يلزم لاستمرار الدراسة الالكترونية، والمستشفيات تعمل بكامل طاقتها مع اعلان حالة الطواريء بها.



وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن ظهر اليوم أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار السير رئيس الجمهورية، بايقاف الدراسة اعتبارًا من الأحد 15 مارس ولمدة 15 يومًا، في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن الدراسة ستكون من خلال النظم الالكترونية، مشيرًا إلى أن التجهيز لخطة بديلة لاستكمال الدراسة، تم منذ فترة طويلة، وتم اعداد خطط شاملة لأي سيناريو محتمل.



وقال إن الجامعة جاهزة من خلال عدة طرق وآليات تضمن جودة العملية التعليمية وتلقي الطلاب كافة العلوم المقررة دون الإخلال بالعملية التعليمية، مع الحفاظ علي سلامة كافة العاملين بالمنظومة داخل الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي وهو ما يفيد الجامعة في الدراسة عن بعد من خلال موقع الجامعة والمواقع الإليكترونية للكليات والمقررات الإلكترونية.



ورصدت بوابة الفجر، غرف استقبال وعزل الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس الجديد على مدار 24 ساعة بمستشفى الطلبة وتواجد فريق طبي يضم عدد من المتخصصين، داخل المستشفى للكشف على الحالات وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة.



كما قامت إدارة الجامعة، بعمل مسح شامل لقياس الحرارة بواسطة الكاشف الحراري لكل مرتادي الجامعة كأول جامعة في مصر تطبق الكاشف الحراري لمواجهة تلك الحالة الطارئة، وذلك داخل المدينة الجامعية.



وفي حالة وجود حالة اشتباه بحالة مرضية يتم إخطار وحدة مكافحة العدوى المركزية للتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لنقلها إلى الأماكن المخصصة للحجر الصحي، ويتم نقل الحالات المشتبه بها من خلال سيارات إسعاف مخصصة لهم، ثم تطهير العربات بعد نقلهم وتجهيزها لنقل حالات أخرى إذا توافرت، حيث أنها غيرمخصصة لنقل الحالات المرضية اليومية الخاصة بالطلبة.



وقامت الجامعة بعدد من حملات التوعية عن أعراض الفيروس الجديد وطرق الوقاية منه، والتعريف بالأماكن التي تتوجه لها الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس الجديد، من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.



وفي السياق نفسه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة: إن الجامعة قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة للتعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد من خارج الجامعة، واتخاذ إجراء وقائي معها وتخصيص سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفيات التي حددتها وزارة الصحة للتعامل معها وعلاجها.



وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أعلن عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية، منذ الأسبوع الماضي.



